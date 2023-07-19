انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية في يوليو 1961 شكّل علامة فارقة في سياستها الخارجية

مسؤولون في الجامعة العربية: دور محوري للكويت في دعم شقيقاتها من الدول العربية

شكل انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية في 20 يوليو 1961 علامة فارقة في سياستها الخارجية، إذ لم تأل جهدا منذ ذلك الحين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ولم تخرج يوما عن الإجماع العربي حيال القضايا المصيرية.



ولم تدخر الكويت جهدا في الدفاع عن مصالح الأمة العربية وتبني قضاياها وحملت لأجلها هموم وقضايا العرب شرقا وغربا وفي مقدمتها تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والنهضة والأمن والاستقرار.



ورسمت لذلك «نهجا سياسيا» راعت فيه انتماءها العربي والخليجي والدفاع عن الحقوق الأساسية لشعوب الأمة العربية.



وفي هذا الإطار، أكد سفيرنا لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم استمرار الكويت في تبني خط «سياسي معتدل ومتوازن» يعكس انتماءها العربي والخليجي وتحظى فيه باحترام المجتمع الدولي.



وقال السفير الغانم في حديث لـ «كونا» بمناسبة الذكرى الـ 62 لانضمام الكويت الى جامعة الدول العربية، إن سياسة الكويت في ممارسة دورها البارز والنشط بالمنظمة ينطلق من الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية، مبينا أن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يتبنيان خطا سياسيا معتدلا ومتوازنا يؤكد انتماء الكويت العربي والخليجي.



واستذكر الدور البارز للدبلوماسية الكويتية عبر الجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العمل العربي ورأب الصدع العربي وحل الخلافات العربية والوساطة بين الدول العربية، مضيفا ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يستكمل هذه الجهود.



وقال ان ذكرى انضمام الكويت الى الجامعة العربية التي تحل في 20 يوليو الحالي هي ذكرى عزيزة علينا تؤكد فيها الكويت انتماءها العربي وتتوج مسيرة عمل مشترك استمر مدة 62 عاما قامت فيه كعضو «كامل العضوية» بالعديد من الجهود في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مبنيا ان الكويت كما يعرفها العالم بأجمعه تتبنى سياسة معتدلة ومتوازنة ومنفتحة على الجميع تعمل من خلالها على دعم شقيقاتها الدول العربية تنمويا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وحل الخلافات التي قد تطرأ بينها، وذلك بما تحظى به من احترام ومصداقية.



وأوضح ان الكويت ساهمت بدور كبير في حل الكثير من الخلافات والمشكلات التي مرت على الدول العربية، منوها بدورها في حل الأزمة اليمنية والأزمة اللبنانية والحرب الأهلية اللبنانية، لافتا كذلك الى الدور المحوري للكويت في دعم القضية العربية الأولى وهي القضية الفلسطينية، مشددا على انه منذ انضمام الكويت الى الجامعة العربية وحتى اليوم تلعب دورا رائدا في دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين وتبني القرارات التي تدعم هذه القضية.



وتابع: استضافت الكويت وشاركت في العديد من المؤتمرات التنموية لمساعدة الدول العربية سواء في سورية أو العراق أو السودان أو الصومال عبر صناديقها الاقتصادية والتنموية في الدول العربية.



وفي هذا السياق، لم تتوان الكويت عن مد جسور التعاون لتعزيز الوحدة العربية وساهمت في إعادة إعمار العراق كما قدمت مساعدات إلى شقيقاتها من الدول العربية.



بدورهم، ابرز مسؤولون بجامعة الدول العربية دور الكويت اللافت في دعم مسيرة العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا وتنمويا وماديا وإنسانيا منذ انضمامها الى الجامعة مشيدين بـ «محورية الدور» الذي تلعبه على الصعيد القومي العربي في دعم شقيقاتها من الدول العربية.



وأكدوا ان الحضور الكويتي في المشهد السياسي العربي والتنموي والثقافي والحضاري شكل واحدا من الأعمدة الرئيسية لمنظومة العمل العربي المشترك على مدار العقود الماضية.



وقال في هذا السياق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، ان مواقف الكويت تميزت بالحكمة في التمثيل العربي داخل المحافل الدولية، مشيدا بالمسيرة الكويتية في إطارها العربي والإقليمي والدولي، ومسيرتها تعد نموذجا يعتز به العرب بتاريخها وحاضرها وإمكانياتها الاقتصادية التي ساهمت بدور متميز في دعم العمل العربي المشترك.



وفيما يتعلق بمواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية، قال أبوعلي إن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات وأولويات الكويت وتمثل بالنسبة لقيادة وشعب الكويت قضية وطنية بامتياز، موضحا أن العلاقة الفلسطينية - الكويتية هي علاقة تلاحم وكفاح وطني وقومي تبلورت خلال سنوات طويلة من مشاركة الكويت في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.



من جانبه، وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي دور الكويت السياسي والإنساني على الساحة العربية بـ «الدور الرائد في منظومة العمل العربي المشترك».



واستذكر الذوادي مواقف الأمير المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية وحرصه على ضرورة وجود إجماع عربي في الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، مشيرا الى الدور الإنساني للبلاد في العديد من المجالات، لاسيما الاجتماعية وحرصها على الوحدة والتكامل العربي والعمل على حل النزاعات العربية بالطرق السلمية إضافة الى مساهمتها التنموية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية لمساعدة الدول العربية والافريقية والآسيوية.



من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد منزلاوي، إن الكويت يحسب لها دورها البناء في مسيرة العمل العربي المشترك، والتاريخ يشهد للكويت دعمها لجهود جامعة الدول العربية باعتبارها تشكل إطارا عربيا.



وأضاف منزلاوي أن مواقف الكويت العربية هي تعبير صادق عن رغبة الأمة وشعوبها في الوحدة والتضامن وتدعم في الوقت نفسه آلياتها وأدواتها لتكون أكثر قدرة في الدفاع عن المصالح العربية المشتركة.