منصورالسلطان

القى رجال دوريات امن الاحمدي القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الثالث من عمره متعاط وبحوزتة مواد مخدرة عقب محاولة فاشلة للهرب من نقطة تفتيش في منطقة المهبولة .

رجال دوريات امن الاحمدي وخلال قيامهم مساء امس بعمل نقطة تفتيش في منطقة المهبولة شاهدوا سيارة حاول قائدها الهرب من نقطة التفتيش وبعد اللحاق بها وايقافها تبين ان قائدها بحالة تعاط وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمره من ارباب السوابق وبتفتيشه احترازياً عثر معه على 3 اكياس من مادة الشبو والكيميكال المخدرة بالاضافة الى ادوات تعاط .



وعليه تم اقتياده واحالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات .