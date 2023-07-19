أكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الصين وانغ يي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في بكين، أن «تطويق الصين واحتواءها مستحيلان».

وقالت واشنطن إنها على دراية بزيارة كيسنجر (100 عام) لبكين، لكنها أوضحت أنه لا يقوم بها كممثل للحكومة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن كيسنجر قال «إنه في عالم اليوم تتعايش التحديات والفرص ويجب على الولايات المتحدة والصين إزالة سوء التفاهم والتعايش سلميا وتجنب المواجهة».

وأعرب كيسنجر «عن أمله في أن يتحلى الجانبان بالحكمة ويبذلا جهودهما القصوى لتحقيق نتائج إيجابية لتنمية العلاقات الثنائية وحماية السلام والاستقرار في العالم».

بدوره، أكد وانغ لكيسنجر أن «تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغييرها مستحيلة».

وأشاد مسؤولو الديبلوماسية في الحزب الشيوعي الصيني بـ «الصداقة التي أقامتها (الصين) مع الأصدقاء القدامى»، وشكر كيسنجر على «مساهماته التاريخية في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وقال وانغ إن «سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة لا تزال مستمرة وتتبع المبادئ التوجيهية الأساسية التي اقترحها الرئيس شي جينبينغ، وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين».

وتابع أن «السياسة الأميركية تجاه الصين تحتاج إلى حكمة ديبلوماسية على طريقة كيسنجر وشجاعة سياسية على طريقة نيكسون»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي أقام علاقات ديبلوماسية مع الصين الشيوعية.

وشغل كيسنجر منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.