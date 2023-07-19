استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم الرئيس قاسم جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، وذلك في مقر إقامة سموه بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا، وقد نقل سموه للرئيس في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه لرئيس كازاخستان دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار، كما قدم الرئيس دعوة شفوية إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لزيارة جمهورية كازاخستان الصديقة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات.