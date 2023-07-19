المحرر الامني

نفت الادارة العامة للجمارك ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود ضبطية مواد تموينية كبيرة في احد المنافذ البرية لدولة الكويت.

وقالت في بيان لها ان المقاطع المنتشرة عن المواد التموينية عبارة عن مجموعة كبيرة من الضبطيات وليست ضبطية واحدة، علماً ان البروتوكول المتخذ من قبل الادارة العامة للجمارك في مثل تلك الضبطيات أن يتم حصر وتجميع تلك المواد التموينية المصادرة من اكثر من ضبطية ثم يتم تسليمها لوزارة التجارة.

ودعت الادارة العامة للجمارك، الى ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل تلك الاخبار التي من شأنها أن تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.