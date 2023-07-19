وكالات: هنّأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بنجاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في مدينة جدة السعودية.



وكتب الأمير تميم بن حمد على حسابه على تويتر: «أهنئ أخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنجاح اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، متطلعين إلى أن تسهم نتائج هاتين القمتين في تحقيق ما فيه الخير لشعوبنا، وتعزيز التعاون الخليجي البناء مع أشقائنا في آسيا الوسطى».