وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، بشأن عدم تشغيل أجهزة فحص خاصة بأغراض المسافرين في حدود العبدلي، ونص السؤال على ما يلي:



بشأن عدم تشغيل أجهزة فحص خاصة بأغراض المسافرين وانتهاء عقود المناولة في حدود العبدلي، وعدم وجود آلية لفحص المسافرين سوى تفتيش الأغراض ذاتيا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل العقود الخاصة بتشغيل أجهزة الفحص منتهية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمنذ متى انتهت؟ وما السبب؟



2 - هل توجد آلية تنظيمية بخصوص هذا الشأن؟ وما مدى جاهزيتها خصوصا أننا مقبلون على شهري المحرم وصفر حيث يكثر المسافرون خلال هذه الفترة؟



3 - ما الوقت المتوقع لإبرام هذه العقود والبدء في تطبيق النظام الآلي لفحص المسافرين بأجهزة الفحص بدلا من التفتيش في أغراض المسافرين؟