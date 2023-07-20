وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى كل من وزير المالية بشأن نسبة الدخل والمصروف بالنسبة للأسرة الكويتية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، بشأن معدل التضخم، ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزير المالية



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم يبلغ معدل التضخم في الكويت؟



2- ما الجهات الرقابية لديكم لعمليات مراقبة ارتفاع الأسعار؟



3- متى أجريتم آخر دراسة أو مسوح لمعرفة نسبة الدخل والمصروف بالنسبة للأسرة الكويتية؟ يرجى تزويدي بالدراسة إن وجدت.



4- متى كانت آخر زيادة للرواتب بالنسبة لرواتب العاملين في الجهات الحكومية؟



سؤال إلى وزير التجارة



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم يبلغ معدل التضخم في الكويت؟



2- ما الجهات الرقابية لديكم لعمليات مراقبة ارتفاع الأسعار؟