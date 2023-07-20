أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق «inspireU»، حاضنة ومسرعة ريادة الأعمال المصممة لدعم الطاقات الشبابية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث تندرج هذه المبادرة تحت مظلة «وياك» من stc، التي تستهدف دعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تبرز جهود stc لدعم الشباب والمبتكرين في سبيل تحقيق رؤيتهم الإبداعية تماشيا مع برنامج المسؤولية المجتمعية واستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية.



ويستطيع جميع رواد الأعمال الشغوفين والطموحين الذين يمتلكون مشاريع مبتكرة حتى وإن كانت مجرد فكرة التقديم لبرنامج inspireU من خلال تعبئة النموذج الخاص بالتقديم في الموقع الإلكتروني ww.stc.com.kw. وتقدم «inspireU» خدمات عديدة مهمة جدا في بناء ونمو الشركات الناشئة ان كان من خلال توفير مساحة عمل متكاملة الخدمات في الكويت والسعودية بالإضافة الى مساعدة رواد الأعمال الفائزين بالحصول على تصاريح وتراخيص للمشاريع المميزة الفائزة. علاوة عل ذلك، سيحصل رواد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الإرشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركة أو زيارة المعارض الدولية مثل (MWC - Silicon Valley - LEAP) ونسج علاقات وشبكات اجتماعية مع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين.



وتوفر inspireU الدعم المالي، بقيمة 8000 دينار لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية. وستسجل الحاضنة المشاركين الفائزين في برنامج تدريبي لمدة 6 أشهر حيث يمكنهم الاستمتاع بكل هذه الخدمات الشاملة والمتكاملة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: فخورون بإطلاق هذه المبادرة لأول مرة في الكويت، خاصة بعد نجاحها في المملكة العربية السعودية. ويتماشى إطلاق «inspireU» مع التزامنا المستمر بدعم رواد الأعمال الطموحين، والذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الكويتي. وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة الشركات الناشئة والأفراد الطموحين المهتمين بتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروع عملي ناجح ومميز، حيث إن هدفنا مساعدة هذه الشركات على النهوض والنجاح، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار.



وأضافت: في stc، نحن نحرص على دعم المجتمع من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للشركات لدينا، والذي يمكننا من إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي نخدمها. نحن نؤمن بأهمية ريادة الأعمال والإبداع وقدرته على دفع وتنمية الاقتصاد. ويغذي هذا الاعتقاد التزامنا بدعم مفاهيم ريادة الأعمال، وهو من الركائز الرئيسية التي يدعمها برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا.