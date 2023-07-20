يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، حيث تواجد فريق البنك في مجمع الكوت لنشر الوعي المالي والمصرفي بين شرائح المجتمع وتعريفهم بخدماته ومنتجاته وآخر عروضه المميزة.



وقال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: إن البنك أسهم بدور كبير ولافت في تحقيق أهداف حملة لنكن على دراية، والمتمثلة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وذكر أن فريق البنك المتواجد بالجناح الخاص في مجمع الكوت عمل على المشاركة بشكل فاعل في التوعية بمختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، في مقدمتها التوعية بمنتجات وخدمات البنك، وحقوق العملاء وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة.



وبين أشكناني أن فريق KIB قدم لرواد مجمع الكوت كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها البنك، كما أنه عرفهم إلى المنتجات التي تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم العصري، والمزايا التي تقدمها تلك المنتجات والحلول الرقمية الملائمة، إضافة إلى العروض والحملات الترويجية المطروحة، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية.