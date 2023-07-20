أعلن برنامج الأغذية العالمي رسميا تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مائة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن بالثلث اعتبارا من أغسطس بسبب نقص التمويل، وذلك بعد أن أكد العديد من هؤلاء أنهم تسلموا إخطارا بأنه سيتم وقف الدعم عنهم اعتبارا من مطلع أغسطس.



وقال البرنامج في بيان: «سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق البالغ عددهم 119 ألف لاجئ» بسبب نقص في التمويل.



ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقول المملكة، إن عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011 يبلغ نحو 1.3 مليون شخص.



وأضاف البيان «ابتداء من شهر أغسطس المقبل سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفض قدره 21 دولارا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا».



ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله «نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة».



من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من «عواقب خطيرة على اللاجئين» إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.



ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن «نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان».



وأضاف «هناك قلق متزايد من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية قد تتأثر سلبا بشكل كبير». وأوضح بارتش أن «السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، لكن الخطر المتقارب الآن هو أن الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة».