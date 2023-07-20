شنت طائرات اسرائيلية هجوما جديدا على محيط العاصمة دمشق في وقت مبكر من فجر أمس أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين سوريين ومن الميليشيات الموالية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن عسكريين سوريين أصيبا جراء «عدوان إسرائيلي» ونقلت عن مصدر عسكري، أن اسرائيل نفذت قصفا «جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفة



بعض النقاط في محيط دمشق». وقال المصدر ان وسائط الدفاع الجوي تصدت «لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».



من جهته، نقل موقع تلفزيون «سورية» عن مصدر وصفه بـ«الخاص» إن طائرات إسرائيلية شنت غارات استهدفت فيها أربعة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، أحدها تابع لحزب الله اللبناني على أطراف منطقة البجاع في ريف دمشق الغربي بغارتين متتاليتين، وهو عبارة عن مركز تدريب داخل مركز «تدريب الأغرار» التابع لـ «الفرقة الرابعة» في المنطقة، بحسب المصدر. كما استهدفت أيضا نقطة تابعة لـ«حزب الله» بالقرب من معمل الرخام الواقع على الطريق الواصل بين بلدتي الصبورة وقرى الأسد غربي دمشق.



من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الصواريخ الاسرائيلية وصلت إلى أهدافها في منطقة الصبورة بمحيط مطار دمشق والديماس، وتسببت في تدمير مستودع لمواد لوجيستية وذخائر عسكرية بشكل كامل تابع لحزب الله، مؤكدا ان والمنطقة توجد فيها مساكن مدنية، وقطاعات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة. وذكر أنه أسفر عن مقتل وإصابة 7 بينهم 5 من السوريين، و2 من جنسيات غير سورية، في الاستهداف الـ20 خلال هذا العام.