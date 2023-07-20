قال الجيشان الياباني والكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق أمس، وذلك بعد ساعات من وصول غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة عقود.



وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، بأن منطقة إطلاق الصاروخين الكوريين الشماليين تقع بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافيين إن الصاروخ الأول بلغ ارتفاعه 50 كيلومترا ومداه 550 كيلومترا، بينما بلغ ارتفاع الثاني 50 كيلومترا وحلق لمسافة 600 كيلومتر.



بدورها، طالبت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ. وقالت الهيئة في بيان «نندد بشدة بعمليات الإطلاق المتتابعة للصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها أعمالا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية».



من جهته، قال الجيش الأميركي إنه على علم بإطلاق الصواريخ وإنه أجرى مشاورات مع حلفائه وشركائه.