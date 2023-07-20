5 أشياء للحفاظ على صحة الدماغ!



هناك الكثير للحفاظ على صحة الدماغ. فقد أخبر جيسون شيبرد، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب بجامعة يوتا Insider ما يجب فعله للحفاظ على صحة الدماغ.



- النوم: قال شيبرد إن ممارسة عادات نوم جيدة والحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة دماغك. ويهدف إلى الحصول على قرابة ست إلى سبع ساعات من النوم ليلا. ويساعد النوم الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة، وتشكيل الذكريات، وتعزيز المفاهيم والأفكار الجديدة، وإزالة التراكمات السامة للبروتينات المعروفة باسم لويحات الأميلويد.



- ضخ القلب: قال شيبرد إنه يمارس الرياضة يوميا أيضا للحفاظ على صحة دماغه، لأن التمارين المنتظمة تزيد من تدفق الدم إلى المخ ويساعد القلب القوي على ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ للحفاظ على أدائه على النحو الأمثل. وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر، وقد تؤدي التمارين الرياضية أيضا إلى تأخير التدهور المعرفي مع تقدم العمر.



- اذهب لتناول الغداء مع صديق: إن الوحدة يمكن أن تضر بالصحة العقلية للشخص، والرفاهية العاطفية، وصحة الدماغ، لذلك من المهم أن تظل على اتصال بالآخرين. بشكل عام، يميل الأشخاص الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية إلى العيش لفترة أطول. إن قضاء الوقت مع أشخاص آخرين مفيد لحياتك العاطفية، وهو أمر جيد لصحة الدماغ.



- جرب أشياء جديدة: قال شيبرد إن تعريض نفسك لأشخاص وأماكن وتحديات جديدة يمكن أن يحافظ على عقلك حادا، ويحسن مرونة الدماغ ويقوي عقلك. ويمارس شيبرد هذا في حياته من خلال السفر إلى أماكن جديدة وتجربة ثقافات أخرى. كما أنه يستمتع بممارسة الهوايات خارج نطاق عمله كباحث وأستاذ، مثل التصوير الفوتوغرافي.



- تناول نظام غذائي صحي شامل: «إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، فقد يتزايد لديك خطر الإصابة بمشاكل في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الخرف الوعائي. لذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطعام العالي التصنيع سيئا بالنسبة لك». وللحفاظ على صحة عقلك وجسمك، قلل من الأطعمة المصنعة واجتهد في تناول نظام غذائي جيد من الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

المصدر: «ساينس ألرت»