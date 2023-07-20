عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي



يضع المدرب الصربي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت بوريس بونياك لمساته الأخيرة على تجهيز «الأبيض» قبل المغادرة غدا إلى الرياض لمواجهة الهلال السعودي الأحد المقبل في آخر مبارياته الودية قبل المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق 27 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل، حيث يتواجد «الأبيض» بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.



واستعد «الأبيض» جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر أقامه بمدينة إزميت التركية وخاض خلاله 3 وديات تعادل في الأولى مع أبها السعودي 1-1، وخسر في الثانية أمام سباهان الإيراني 0-1، وتغلب في الثالثة على القادسية السعودي 3-1.



ومن الناحيتين الإدارية والفنية وحتى على مستوى اللاعبين، يشهد الكويت استقرارا كبيرا بتواجد الجهاز الإداري بقيادة عادل عقلة، فيما تم التجديد لبونياك وكذلك جميع المحترفين الخمسة المدافع التونسي بلال عيفة ومواطنيه لاعب الوسط ياسين عامري والمهاجم ياسين الخنيسي والبحريني محمد مرهون والمغربي مهدي برحمه وهذا الأخير سيغيب لفترة لا تقل عن شهر بسبب إجرائه عملية جراحية بغضروف الركبة. من جانب آخر، يدشن فريق الفحيحيل مبارياته التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 بلقاء نظيره الساحل في 7:30 مساء اليوم على ملعب الأخير، وسيغادر الفحيحيل إلى القاهرة مطلع أغسطس المقبل لإقامة معسكر تدريبي يمتد أسبوعين، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية، بقيادة مدربه فراس الخطيب قبل مشاركته في منافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق 24 أغسطس المقبل.



إلى ذلك، واصل الجهاز الإداري للكرة بنادي الساحل تعاقداته الصيفية المحلية، حيث أبرم تعاقده مع محمد القحطاني ومحمد الديحاني وعبدالله الفضلي وهاشم نجيب وناصر القحطاني وعبدالرحمن الشريفي، وذلك لتعزيز صفوف «أبناء أبوحليفة» بقيادة المدرب الوطني محمد العزب، قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى بفترة كافية، وأملا في التأهل إلى الدوري الممتاز.



ليال يقود التضامن



إلى ذلك، وصل مدرب فريق التضامن البرتغالي ميغيل ليال لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 24 أغسطس المقبل، حيث يشارك أبناء الفروانية في دوري زين للدرجة الأولى بعد هبوطه في الموسم الماضي.