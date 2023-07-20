يعقوب العوضي



تسعى فرق كرة اليد لتدعيم صفوفها استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024، وبدأت بعض الأندية في الاستفادة من القوانين الجديدة التي أقرها اتحاد اليد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير والذي أقر فيه قانون حرية انتقال اللاعبين في سن 28 سنة بدلا من 30 سنة، والذي شهد استحسان العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين أيضا، حيث تتفاوض عدة أندية مع لاعبين بارزين مثلوا المنتخب الوطني وكانوا علامة فارقة مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وفي هذا السياق، تعاقد نادي السالمية مع لاعب القادسية السابق أحمد المزعل رسميا تدعيما لصفوف السماوي للموسم المقبل، كما أنهت إدارة القادسية إجراءات ضم حارس مرمى السالمية عبدالله جرخي قبل عدة أيام لتعويض حارس المرمى فهد صلبوخ الذي عاد إلى ناديه النصر.

وفي إطار متصل، تفاوض إدارة نادي برقان لاعب الفريق عبدالله الحجرف لتجديد عقده خاصة انه تلقى عدة عروض من فرق المقدمة منها العربي والقادسية وكاظمة ويفاضل الحجرف بينها لاتخاذ القرار.