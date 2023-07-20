أخطأ فريق روتاخ-إيجرن المنافس في الدرجة التاسعة حين اعتقد أن منافسه بايرن ميونيخ سيستغل مباراة ودية أقيمت اول من أمس الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد للتخلص فقط من حالة الاسترخاء بعد استراحة طويلة حيث مزق بطل ألمانيا فريق الهواة بنتيجة 27-0.



وجاءت المباراة ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونيخ في تيجرنسي استعدادا للسفر في جولة خارجية آسيوية.



وقبل المباراة علت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ-إيجرن خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء، لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة عندما افتتح جمال موسيالا التسجيل في الدقيقة الثالثة.



وسجل موسيالا ومارسيل زابيتسر وماتيس تيل خمسة أهداف لكل منهم بينما سجل سيرج جنابري ثلاثية وهز 13 لاعبا مختلفا الشباك.



وأصبحت مواجهة روتاخ-إيجرن قبل أي موسم جديد من التقاليد الراسخة لبايرن الذي فاز 23-0 في 2019.



ونجح روتاخ-ايجرن في تسجيل هدفين في مباراة في 2018 قبل الخسارة بنتيجة 20-2.