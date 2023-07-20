أعلن مالك نادي إنتر ميامي خورخي ماس عن أن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا سينضم الى زميليه السابقين في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتش في صفوف الفريق.



وقال ماس بعد حضوره الحصة التدريبية الرسمية الاولى لميسي: «سيوقع جوردي ألبا عقده اليوم»، مشيرا الى أن إنتر ميامي سيضم لاعبين جددا في الأسابيع المقبلة.



وكان ألبا الإسباني الدولي سابقا من دون اي ناد منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي.



أما افضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما احرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) بقيادة المدرب لويس انريكي.