تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مجددا مع لاعب خط الوسط أوريول روميو بعقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو (450 مليون دولار).



وكان روميو (31 عاما) قد تدرج عبر أكاديمية برشلونة، لكنه شارك في مباراة واحدة فقط بالدوري الإسباني ضمن صفوف الفريق الكاتالوني ثم انضم إلى تشلسي الإنجليزي عام 2011. والآن، بعد مرور 12 عاما، أعلن برشلونة ضم اللاعب مجددا، بعقد لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد قضاء موسم واحد مع جيرونا الإسباني.



وقضى روميو، المولود في كاتالونيا، فترة في أكاديمية إسبانيول ثم التحق بفريق الشباب في برشلونة وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا في 2011. وبعدها بأشهر، انتقل اللاعب إلى تشلسي لكنه أثبت نفسه بعدها ضمن صفوف ساوثمبتون، وبات عنصرا أساسيا في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.