تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وطالب بالإسراع في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، حيث تتطلع الوزارة لزيادة القدرة الإنتاجية لمشروع الشقايا قد تصل إلى 5000 ميغاواط.



وقال الأستاد، في تصريح صحافي على هامش الزيارة أمس، إن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بالوصول لنسبة 15% من الطاقة المنتجة في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



وأكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالدفع نحو المشاريع التي من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة.



وشاهد د.الأستاد خلال زيارته عرضا عن المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية للمرحلة الأولى 10 ميغاواط عبر توربينات الرياح و10 ميغاواط عبر منظومة الألواح الكهروضوئية PV و50 ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية المركزة CSP.



واختتم وزير الكهرباء زيارته بتفقد الأنظمة الإنتاجية في المشروع الذي ينتج 270 غيغاوات سنويا بما يعادل تشغيل 5000 وحدة سكنية، ومن إيجابياته تخفيض 190 ألف طن من ثاني كسيد الكربون سنويا وتوفير 400 ألف برميل نفط سنويا.



وكان في استقبال الوزير د.الأستاد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة د.أحمد الملا ورئيس مشروع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية د.أيمن القطان.