عبدالكريم العبدالله



أكد أطباء جراحة التجميل والحروق والترميم القائمون على تأليف كتاب «ايضاحات فنية لعمليات التجميل»، وهم المؤلف د.قتيبة الكندري ومساعدا المؤلف د.ضاري الروضان ود.حسين العريان، والمساهم بالكتاب د.احمد العلي، أنه مؤلف فريد من نوعه على مستوى الكويت والخليج. ويهدف الكتاب الى توفير شرح مبسط للطلاب والمتدربين في تخصص جراحة التجميل والترميم والحروق بجميع التدخلات الجراحية الترميمية والعمليات الجراحية التجميلية، واعتباره ايضا «دليلا تطبيقيا»، كما يهدف الكتاب الى تشجيع الأطباء في المشاركة بتأليف الكتب بتخصصاتهم المختلفة لتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية. وأوضحوا، في حوار مع «الأنباء»، أن الكتاب يستهدف فئة أطباء جراحة التجميل والحروق والترميم، خاصة فئة المتدربين ببرنامج البورد، وايضا يمكن لأي طبيب في أي تخصص آخر الاستفادة من الكتاب، كذلك طلبة كلية الطب والممرضون وأي شخص مهتم بعمليات جراحه التجميل والحروق والترميم. في السطور التالية تفاصيل الحوار.



في البداية، من هم المشاركون في تأليف كتاب «ايضاحات فنية لعمليات التجميل»



٭ د.قتيبة الكندري: المشاركون في تأليف الكتاب هم: د.ضاري الروضان مسجل جراحة تجميل وحروق وترميم، فضلا عن د.حسين العريان مسجل جراحة تجميل وحروق وترميم، ود.احمد العلي مسجل جراحة تجميل وحروق وترميم.



حدثنا عن فكرة إنشاء الكتاب؟



٭ د.قتيبة الكندري: فكرة تأليف الكتاب وردت لي بسبب عدة أمور، أهمها هو ندرة الكتب الطبية المؤلفة من دولتنا الحبيبة ومنطقة الخليج العربي وإيمانا مني بالارتقاء الاكاديمي للكويت ووضع الكويت على خارطة الدول في تأليف الكتب الطبية، حيث حرصت على ان تتم عملية التأليف من خلال كوادر كويتية متخصصة.



ماذا يميز هذا الكتاب عن باقي الكتب في مجال الطب؟



٭ د.ضاري الروضان: الكتاب يعتبر فريدا من نوعه في الكويت ودول مجلس التعاون والعالم، حيث ان الرسوم التوضيحية مرسومه من قبل احد المؤلفين المساعدين، إذ جرت العادة في الكتب الطبية استخدام صور للمرضى او رسومات مرسومة من قبل رسام متخصص.



‏ما الهدف والرؤية وراء كتابكم وما كان دافعكم؟



٭ د. قتيبة الكندري: الهدف من الكتاب هو توفير شرح مبسط للطلاب والمتدربين في تخصص جراحة التجميل والترميم والحروق بجميع التدخلات الجراحية الترميمية والعمليات الجراحية التجميلية، وكذلك يكون لهم كدليل تطبيقي، علاوة على ذلك يهدف الكتاب الى تشجيع الاطباء في المشاركة بتأليف الكتب بتخصصاتهم المختلفة لتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية.



كما أن الرؤية والدافع هو تسهيل وتبسيط المعلومات لجيل الأطباء القادم والاستفادة من خبرات السنوات من الاطباء ذوي الخبرة، ولزيادة الوعي والثقافة في كتابة الكتب والبحث العلمي.



من هي الفئة المستهدفة من هذا الكتاب؟



٭ د.حسين العريان: الفئة المستهدفة هي فئة أطباء جراحه التجميل والحروق والترميم، وخصوصا فئة المتدربين ببرنامج البورد، وايضا يمكن لأي طبيب في أي تخصص آخر الاستفادة من الكتاب، كذلك طلبة كلية الطب والممرضون وأي شخص مهتم بعمليات جراحه التجميل والحروق والترميم.



ما الموضوعات التي تم طرحها بكتابكم؟



٭ د.حسين العريان: تم تقسيم الكتاب الى فصلين، الأول استعراض عمليات التجميل من بينها عمليات شد البطن والشفط وحقن الدهون وشد الذراعين، أما الثاني فهو الجانب الترميمي من التخصص، حيث تم تناول موضوع الحروق وعمليات التشوهات الخلقية للأطفال وعمليات نقل الأنسجة لترميم الثدي بعد الاستئصال.



هل تعتقدون ان الكتاب سيوفر معلومات مفيدة للعاملين في مجال جراحة التجميل والحروق والترميم؟



٭ د.ضاري الروضان: بالتأكيد لأن المعلومات في الكتاب استندت إلى الابحاث العلمية، وتم ايضا كتابة اقتراحات للمزيد من القراءة في كل موضوع موجود في الكتاب، وهذا يسهل على القارئ الوصول الى ابحاث او كتب علمية للمزيد من القراءة والإبحار بالموضوع.



كيف تمت عملية البحث للحصول على المعلومات التي تم كتابتها؟



٭ د.حسين العريان: عملنا جاهدين على الاطلاع على احدث الأبحاث العلمية في حل المواضيع الموجودة في الكتاب، فضلا عن خبرتنا من عملنا اليومي بتخصص جراحة التجميل والحروق والترميم، لكي يتسنى لنا كتابة معلومات مبسطة للفهم وغنية بالمعلومات.



المعلومات الطبية



كيف تمكنتم من تقديم المعلومات الطبية المعقدة بطريقة مفهومة وسهلة في كتابكم؟



٭ د.قتيبة الكندري: عملنا جاهدين على تبسيط المعلومات الطبية من خلال شرح المفاهيم الرئيسية وتقييم المعلومات، وكذلك قمنا بالشرح في الرسوم التوضيحية والرسوم البيانية لايصال الفكرة بطريقة بصرية.



كم من الوقت استغرقكم لكتابة الكتاب؟



٭ د.ضاري: استغرقت عملية تأليف الكتاب نحو 12 شهرا تقريبا.



هل كان لخبرتكم الشخصية تأثير على محتوى الكتاب؟



٭ د.قتيبة الكندري: نعم ساهمت خبرتنا بمجال جراحة التجميل والحروق والترميم بتأليف الكتاب، حيث تم تناول المعلومات المهمة بالتخصص ليتم استخدامها بشكل يومي في المستشفيات.



‏‎هل لديكم أي خطط بمشاريع أخرى أو كتب مستقبلية في مجال كتابة الكتب؟



٭ د.حسين العريان: نعمل حاليا على وضع أسس لاستكمال تأليف الكتاب، حيث سيتم تناول مواضيع أخرى بالتخصص وسنعمل على الارتقاء بجودة الرسومات وأيضا نعمل على كتابه فصل آخر يشرح الأنواع المختلفة للخيوط الجراحية وأنواع الخياطات الجراحية.



حدثنا عن آلية النشر وكيف تم اختيار دار النشر؟



٭ د.ضاري الروضان: تم التواصل مع عدة دور نشر وتم قبول نشر الكتاب من عدة دور نشر، كما تم اختيار شركة سكولارز بريس لتنشر الكتاب وتمت طباعة الكتاب بمدينة برلين بجمهورية ألمانيا.



شراء الكتاب



أكد المؤلفون على أن الكتاب تم نشره على جميع المنصات الشرائية العالمية، بحيث يستطيع أي قارئ شراءه من شتى أنحاء العالم.



كلية الطب



عبر المؤلفون عن طموحهم بطرح كتابهم في كلية الطب في جامعة الكويت، معتبرين ذلك إحدى الركائز الاساسية التي يهدفون إليها.



