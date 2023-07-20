القاهرة ـ محمد صلاح



يشهد موسم الصيف السينمائي ظاهرة تواجد ثلاث نجمات في اكثر من عمل في التوقيت نفسه لينافسن أنفسهن في دور العرض السينمائي منهن الفنانة غادة عادل التي تشارك في فيلم «مرعي البريمو» وتجسد شخصية بائعة بطيخ ومتزوجة من محمد هنيدي. تشارك بفيلم «البطة الصفرا».. وتجسد شخصية رئيسة عصابة مع محمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله قصة وسيناريو وحوار محمود عزت وإخراج عصام نصار.



وتنافس نيللي كريم بعملين في موسم الصيف أولهما «ع الزيرو» وتجسد خلاله شخصية طبيبة تعالج نجل محمد رمضان مع كل من جومانا مراد و خالد الصاوي ومحمد لطفي، وتشارك في فيلم «فوي فوي فوي» وتجسد شخصية صحافية وتعيش قصة حب مع محمد فراج، ويشاركهما بطولته بيومي فؤاد و حجاج عبدالعظيم والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.



أيضا أمينة خليل، تشارك في موسم الصيف من خلال فيلم «وش في وش» الذي يعرض الشهر القادم وتجسد خلاله شخصية زوجة تمر بمشاكل زوجية مع زوجها محمد ممدوح وإخراج وليد الحلفاوي..كما تشارك أيضا بفيلم «شماريخ» المقرر عرضه قريبا .. بطولة آسر ياسين و خالد الصاوي و أدم الشرقاوي من تأليف وإخراج عمرو سلامة.