القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورا منسوبا للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة.



وأشار المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت صحة المنشور المتداول، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية.



وشددت وزارة المالية على أن كل العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.