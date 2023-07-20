دمشق - هدى العبود



تتأهب شركات الإنتاج الفنية للإعلان عن أعمالها الفنية للموسم الرمضاني المقبل الا أنه حتى الساعة لم يعلن رسميا عن المشروع الدرامي الخاص بشركة الصباح اللبنانية «ترى هل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل» عاصي الزند «الذي قام ببطولته الفنان السوري تيم حسن أم لا؟ من جهة ثانية، لم يعرف مصير فيلم «الزير سالم» الذي كان من ضمن أعمال المخرج السوري حاتم علي، والذي قيل إن تيم حسن سيتولى اخراجه وبطولته، وكان قد حكي مؤخرا عن إمكانية تصويره وعرضه خلال الموسم المقبل في السينما وعلى المنصات، لكن المعلومات تشير الى أن الفيلم يحتاج لميزانية مالية ضخمة وهذا ما أخره حتى اليوم.