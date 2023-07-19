غادر بحفظ الله ورعايته، ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد ترؤس سموه وفد الكويت في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 اللذين أقيما في محافظة جدة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.