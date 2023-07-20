استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أمام الأمم المتحدة تقرير الكويت الطوعي الوطني الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال مهدي في تصريح لـ «كونا» مساء الأربعاء إن التقرير أشار إلى الدور الريادي الذي قامت به الكويت في التعامل مع جائحة «كورونا» والحوكمة التي قامت بها الحكومة وإشراك الجميع في مكافحة الجائحة والتعاون الدولي وبالأخص مع منظمة الصحة العالمية.



وأضاف ان التقرير عرض الأهداف قيد المراجعة والمعنية في قطاعات المياه النظيفة والكهرباء والمدن المستدامة والصناعة والموضوعات المتعلقة بالابتكار والحوكمة والشراكات.



وذكر أن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي تطرق الى الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشراكات الدولية، مبينا انه وعلى ضوء هذا النجاح والإشادة بالتقرير الطوعي للكويت ستقوم الأمانة العامة بتكريم الجهات والشركاء الذين شاركوا بصياغة التقرير وإخراجه بهذه الصورة المشرفة عالميا.