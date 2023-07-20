احتفلت الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة المتحدة «RCDS» أمس بتخريج دورة «برنامج الاستراتيجية العالمية 2023»، حيث تخرج 3 ضباط من الجيش الكويتي وهم: العميد الركن م.بدر علي الزعابي، والعقيد الركن م.يوسف علي الصباح، والعقيد الركن صباح محمد الصباح.

وتم تكريم العقيد الركن صباح محمد الصباح من قبل ممثل الرابطة الدولية لاتصالات وإلكترونيات القوات المسلحة «AFCEA»، لنيله جائزة «القيادة الاستراتيجية» الممنوحة من قبل الرابطة.



ويبلغ عدد الدارسين في الدورة 110 من 46 دولة شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى دارسين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة المتحدة.



جدير بالذكر أن الكلية الملكية للدراسات الدفاعية تأسست عام 1927 ومقرها العاصمة البريطانية، وتعتبر من أقدم الكليات على مستوى العالم لتأهيل وإعداد القيادات العليا من الضباط القادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة المتحدة ومختلف دول العالم.



ويهدف برنامج الدورة إلى تطوير الفهم والوعي لدى القيادات العليا بالسياق الاستراتيجي الإقليمي والعالمي وتنمية المعرفة والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ على المستوى الاستراتيجي، ومحاكاة متغيرات وتطور بيئة العمليات المستقبلية، وفهم البيئات الاستراتيجية المحيطة والعالمية المعقدة، وإسقاط هذا الفهم على المستوى العسكري الاستراتيجي، والقدرة على المشاركة في تنفيذ الأهداف الوطنية العليا.