افتتحت اليوم الخميس نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوز تاريخي لنيوزيلندا، احدى دولتين مضيفتين الى جانب استراليا، على النرويج 1-0 ضمن المجموعة الاولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.



وخيمت حادثة إطلاق النار على الافتتاح، وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز في هذا الصدد إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ الخميس كما هو مقرر.



وأكد أن «مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير»، مشيرا إلى أن «الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة» بإطلاق النار.. وأن «الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام».



وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الخميس في موقع بناء، عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.



وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن «المهاجم تنقل في المبنى» وهو يطلق النار من «سلاحه الناري». وأضاف أنه «عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه».



وتابع أن «الرجل أطلق مزيدا من الرصاص وعثر عليه ميتا بعد ذلك». وأوضحت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة شخصين في هذه المرحلة إلى جانب المهاجم.



وقال باتيل إن «ما حدث يثير القلق بالتأكيد ونطمئن الجمهور إلى أنه تمت السيطرة على الوضع وأنه حادث معزول»، مؤكدا أنه «ليس هناك أي خطر على الأمن القومي».



إلى ذلك، حققت نيوزيلندا باكورة انتصاراتها في النهائيات العالمية بفوزها على النرويج 1-0 في المباراة الافتتاحية على ملعب ادين بارك في اوكلاند أمام 42317 متفرجا.



وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين أضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.



ووقف الحضور دقيقة صمت بعد مقتل شخصين في حادث إطلاق نار سبق المباراة الافتتاحية ببضع ساعات.



والفوز تاريخي لنيوزيلندا لأنه الأول لها في النهائيات في ست مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).



وتشهد النسخة الحالية وللمرة الاولى مشاركة 32 منتخبا، كما أنها المرة الاولى التي تقام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. كما أنها أول كأس عالم تشارك دولتان في تنظيمها.



وتأمل اللاعبات البالغ عددهن 736 لاعبة اللواتي تم استدعاؤهن للمشاركة في كأس العالم الى الارتقاء بمستوى انضباطهن إلى مستوى جديد بعد أربع سنوات من النجاح المبهر لمونديال فرنسا.



وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري- الايطالي جيان إنفانتينو «ستكون هذه الكأس مؤثرة بامتياز وسنشهد مباريات استثنائية هنا سيشاهدها العالم».



ويأتي مونديال السيدات على وقع تطور تاريخي في الكرة النسائية، لاسيما في ارتفاع منسوب الاحتراف في كل بقع العالم، وسط دعوات اللاعبات لإنصافهن واعتماد معايير المساواة مع الرجال.