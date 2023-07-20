أُحرقت السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجا على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وبعد ساعات على بدء التظاهرة، فرقت القوات الأمنية المحتجين وعاد الهدوء الخميس إلى المكان واستؤنفت حركة السير لكن أغلق الطريق الضيق المؤدي إلى السفارة، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

من جهته، ذكر مصدر في الدفاع المدني ومسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس انه تمت السيطرة على الحريق في السفارة. وتحدث المسؤول عن تسجيل أضرار في المبنى لم يتبين حجمها بعد.

وفجر الخميس، شاهد تصاعد الدخان من مبنى البعثة الديبلوماسية المحاط بعشرات المتظاهرين مع انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

وفرقت قوات مكافحة الشغب باستخدام خراطيم المياه والعصي الكهربائية المحتجين وأبعدتهم عن السفارة، كما ذكر مصور فرانس برس في المكان، مشيرا إلى أن المتظاهرين ردوا بدورهم برشق القوات الأمنية بالحجارة.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس من جهتها أن موظفي السفارة السويدية في بغداد «في مكان آمن». واستدعت الوزارة في وقت لاحق القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن «ما حدث غير مقبول بتاتا والحكومة تدين هذه الهجمات بأشد العبارات».

وأضاف «على السلطات العراقية واجب واضح بحماية البعثات الديبلوماسية والموظفين بموجب اتفاقية ڤيينا».

واعتبر الوزير السويدي أنه «من الواضح أن السلطات العراقية أخفقت بشكل خطير في تحمل مسؤولياتها» في حماية سفارة بلاده.

ورد العراق من جهته بالتهديد بـ «قطع العلاقات الديبلوماسية مع السويد» إذا تم إحراق المصحف مجددا على أراضيها، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إثر اجتماع مع مسؤولين أمنيين في البلاد.