بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي والمدير العام لإدارة شؤون المغرب الغربي والبحر المتوسط والشرق الأوسط ألبرتو أوثيلاي علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت سفارتنا لدى إسبانيا في بيان اليوم إن السفير معرفي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف البيان انه تم خلال الاجتماع استعراض الأولويات الإسبانية خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأوروبي، وكذلك أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معرفي حرص الكويت على العمل لتذليل الصعوبات أمام المواطنين الكويتيين لحصولهم على تأشيرات متعددة الزيارات وطويلة الأمد.

من جانبه، أكد أوثيلاي دعم إسبانيا الكامل لإعفاء الكويتيين من تأشيرة «الشنغن» ومساعيها الجادة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها بالتاريخية والمتينة.

وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات والارتقاء بها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية الإسبانية سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي.