أكد مصدر في نادي أهلي جدة العائد حديثا الى الدوري السعودي لكرة القدم أن النادي توصل إلى اتفاق مع مان سيتي بطل الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل ضم جناحه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن النادي أنهى الصفقة مع مان سيتي للتعاقد مع محرز البالغ من العمر 32 عاما مقابل «35 مليون يورو».

وأضاف أن توقيع العقد «الذي يمتد لثلاث سنوات سيكون في دبي أو في المعسكر التدريبي للنادي في النمسا».

من جهتها، ذكرت صحيفة «ذي تيلغراف» البريطانية أن فريقي مان سيتي وأهلي جدة توصلا الى اتفاق بخصوص انتقال محرز الى صفوف الأخير مقابل 30 مليون يورو اضافة الى خمسة ملايين مكافآت.

وأضافت أن محرز سيجري الفحوصات الطبية «أمس» قبل الانضمام بشكل رسمي، مشيرة الى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسيكون محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار ميندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم الى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليڤربول.

وانضم محرز الى صفوف مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016 وساهم في صعوده الى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله الى صفوفه.