ذكرت صحيفة «ذي أتليتيك» أن قائد نادي ليڤربول جوردان هندرسون سينضم إلى زميله السابق ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي بعد إبرام صفقة بين الناديين.

وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، ليڤربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التفاوض مع هندرسون للانضمام إلى جيرارد بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (915 ألف دولار) من المقرر أن يتقاضى ليڤربول رسوما قدرها 12 مليون جنيه استرليني.

وعين جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر. وانضم هندرسون إلى ليڤربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

واستبعد هندرسون من تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب من مباراته الودية ضد كارلسروه الألماني أول من امس.

ومن المرجح أن يخسر ليڤربول أيضا خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي فابينيو الذي توصل بعرض مقابل 40 مليون جنيه استرليني إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وشهدت تشكيلة ليڤربول أيضا رحيل لاعبي خط الوسط نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر في انتقالات مجانية منذ نهاية الموسم الماضي.

لكن ليڤربول عزز وسط الملعب بضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.