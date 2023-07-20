أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 5 .17 % مع الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.

وقال «المركزي التركي» في بيان إنه قرر رفع معدل الفائدة بمقدار 5 .2 % و«الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخم».

وأوضح «أنه سيواصل تدريجيا تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقعات التضخم».

ورفع البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2021 بمقدار 650 نقطة أساس لتصل إلى 15% ووعد حينها بمواصلة التشديد حتى يكون هناك تحسن كبير في توقعات التضخم.

ويعتبر هذا الارتفاع أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس (5 %) لكنها المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها البنك المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة الليرة بسبب سياسة أردوغان المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2% بحلول يونيو، ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا مرة أخرى مع تهاوي قيمة العملة.