بيروت ـ يوسف دياب



تسلمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، الذي ألقت بموجبه الحجز على عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه في أوروبا، وتثبتت الحجز لصالح الدولة اللبنانية.



وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن القاضية إسكندر «بدأت درس الملف الفرنسي». وقال إن «قيمة العقارات المحجوز عليها تفوق الـ 70 مليون يورو، وتعود لكل من رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا، وهي عبارة عن أراض وشقق سكنية فخمة وشركات تجارية».



إلى ذلك، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بتنفيذ الحجز الاحتياطي على ممتلكات رجا سلامة وماريان الحويك في لبنان، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة القضايا في وزارة العدل. وأفادت المعلومات بأن الأملاك المحجوز عليها عبارة عن عقارات وفيلات وسيارات فخمة. ولفتت إلى أن هيئة القضايا «تبذل جهودا لتجميد حسابات رياض سلامة ورجا وماريان في مصرف لبنان والمصارف التجارية، لكن هناك صعوبة بسبب السرية المصرفية، ورفض المصارف تقديم معلومات تتعلق بحسابات هؤلاء، وصعوبة تقدير قيمة الأموال التي يمتلكها هؤلاء، لأن حسابات كثيرة يرجح أن تكون بأسماء أشخاص آخرين».