عبدالله الراكان



أحـيـت الـحـسـيـنيات ومجالس ذكر أهل بيت النبوة أولى ليالي شهر محرم، لتسليط الضوء على وقائع وأحداث ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام عام 61هـ.



واستمع المعزون إلى خطب ومحاضرات تناولت العديد من القضايا في مختلف المجالات، مع الدعاء إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن ينصر الإسلام ويحقن دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض.



ففي الحسينية الجديدة بمنطقة شرق تحدث الخطيب الحسيني محمد شبر في محاضرته عن مناقب ومآثر الإمام الحسين، وتطرق الى بعض الروايات المذكورة في المصادر الصحيحة عن فضل أهل البيت النبوي.



وقال شبر ان مجالس ذكر أهل البيت تستهدف توضيح النهج الصحيح في العلاقات الأسرية وبر الوالدين وصلة الأرحام واحترام الجميع.



وفي حسينية أهل البيت عليهم السلام بمنطقة الرميثية ارتقى المنبر الشيخ عبدالله المويس، حيث تناول فلسفة إحياء «عاشوراء» مع أنها حدث مضى عليه أكثر من 1400 سنة تقريبا.



وأضاف المويس: حينما ننظر الى دوافع إحياء هذه المناسبة، نجد أن أولها التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، لافتا الى ان الارض ليست مستقرا لأحد ولا لآل البيت، فالله أعد لهم نعيما دائما، مطالبا بالتأسي بأخلاق وفضائل أهل بيت النبوة في جميع الأحوال.



وتابع: ومما يدعو الى إقامة هذه المجالس أنها من باب المودة للقربى، فهذا الحب هو الذي يحرك المؤمن للاقتداء بأهل البيت، وما ورد من اثر ذلك في نيل المغفرة والرحمة والثواب العظيم، بالإضافة الى الحب المتجذر لآل البيت، فهنيئا لمن يحيي هذه المجالس برغبة وشوق.