

ميراث الأم



توفيت أمه ولها إخوة.. فمن الذي يرث؟



٭ يرث ابنها ويحوز جميع التركة دون إخوتها. أما إذا كانت بنتا فلها النصف ولإخوتها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. والله أعلم.



الذبح للأضرحة



ما حكم ذبح الذبائح لأهل الأضرحة؟



٭ هذا شرك أكبر إذا ذبح لأصحابها يرجو نفعهم أو شفاعتهم أو يعتقد أنهم وسائل فيما بينه وبين الله لأن الذبح عبادة لا تكون إلا لله، وهذا الذبح فيه تعظيم للمذبوح له فلا يكون إلا لله تعالى قال الله تعالى: «فصلّ لربك وانحر» وقال تعالى: «قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» والنسك هو الذبح. وإذا ذبح لله عند قبور الصالحين ونحوهم فهذا ابتداع في الدين ووسيلة للشرك. نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم.



لا يجوز



أسمع لبعض البنات إذا سمعن عن موقف محزن أو شيء من هذا يقلن: هذا حظي.. ونحو ذلك.. فما حكم مثل هذا الكلام؟



٭ هذه الألفاظ لا تنبغي لأنها تنافي الصبر الذي أمر به المرء إذا أصيب بمصيبة، بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، ومثل هذه الألفاظ فيها سوء ظن بالله تعالى وما يدريها لعل الله ادخر لها في مستقبل الأيام ما هو خير لها وفرح لقلبها أو ادخر لها أجرا عظيما وفضلا كبيرا عند القدوم عليه.. وكذلك قد يترتب على مثل هذه الألفاظ شر عظيم وابتلاء جسيم لا تطيقه، إذ البلاء موكل بالمنطق. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى.. إن البلاء موكل بالمنطق ومن السنة إذا رأيت مبتلى أن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والله أعلم.



مريض السلس



مريض السلس، كيف يصلي؟



٭ السلس هو استمرار خروج النجاسة بغير اختيار الإنسان، والصحيح في مريض السلس أنه يتوضأ لكل صلاة، سواء أكان سلسل بول أو سلس دم أو سلس ريح، فهؤلاء يتوضأون لكل صلاة، ولا يتوضأون إلا إذا دخل وقت الصلاة، ثم يصلي، حتى إذا خرج منه شيء لا يضره، لأنه معذور في ذلك، وجوز أهل العلم الجمع لمن به سلسل إذا اشتد عليه المرض وشق.



جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» فقد رخص النبي فجوز لها الجمع بين الصلاتين، لكن هذا الجمع يلجأ إليه الإنسان حينما توجد مشقة فقط، أما من يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، فيتوضأ ويصلي، والله أعلم.