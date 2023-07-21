قال تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ـ التوبة: 36)، وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته، فقال «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، مضر بين جمادى وشعبان» (متفق عليه).



قال القرطبي: خص الله تعالى الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وان كان منهيا عنه في كل الزمان، كما قال تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ـ البقرة: 197).



شرفه وفضله



ومعنى انه في الأشهر الحرم: ان القتال فيه حرمته اعظم واشد من غيره من الأشهر، وان كان محرما في كل وقت وزمان، قال ابن كثير: وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر، وهو المحرم، ليرجعوا فيه الى نائي أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود الى وطنه فيه آمنا.



ومنها أنه الشهر الوحيد الذي أضافه النبي الى الله.



قال ابن رجب: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله واضافته الى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه الا خواص مخلوقاته كما نسب محمدا وابراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء الى عبوديته ونسب اليه بيته وناقته.



وذكر وجها آخر للإضافة فقال: وقد قيل في معنى اضافة هذا الشهر الى الله عز وجل انه اشارة الى ان تحريمه الى الله عز وجل ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صفرا، فأشار الى شهر الله الذي حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره.



صيام يوم عاشوراء



٭ أولا: صيام اليومين التاسع والعاشر، وهذا افضل المراتب، لحديث ابي قتادة عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولحديث ابن عباس عن مسلم ايضا: لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر.



٭ ثانيا: صيام اليومين العاشر والحادي عشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده (أخرجه احمد وابن خزيمة).



٭ ثالثا: صيام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، لحديث ابن عباس «مرفوعا» صوموا يوما قبله ويوما بعده.



٭ رابعا: إفراد العاشر بالصيام، لحديث ابي قتادة عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشورا: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.