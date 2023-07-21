الحزيمي: جهم الوجه والعبوس ليس من صفات المؤمنين

المهيني: طبع جاف ووجه عبوس من أسباب نفور الناس

الشمري: البسمة تدل على دماثة الخلق وطيب النفس والتواضع



طلاقة الوجه وبشاشته من حُسن الخلق ومن أخلاق المسلم التي ينبغي أن يتحلى بها، والتبسم في وجه الآخر وسيلة لنشر المحبة بين الناس، كما أنها أيضا من المبشرات بقضاء الحوائج وفيها التأسي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومرضاة لله عز وجل، ومع ذلك نجد بعض الدعاة والمتدينين يظهرون بوجه عابس ويتصورون أن ذلك يرضي الله. حول أثر الابتسامة في حياة المسلم وما يجب أن يكون عليه الداعية الى الله، كان لنا هذا الاستطلاع.



يقول الشيخ رائد الحزيمي عن أهمية التبسم في حياة المسلم:



ديننا الإسلامي دين محبة وإخاء فقال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المسلم أخو المسلم»، وكل وسيلة تؤدي الى المحبة بين المسلمين جاء بها الإسلام وحث عليها ومنها الابتسامة والتبسم، ورتب على التبسم الأجر، وجعلها من الصدقات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وتبسمك في وجه أخيك صدقة»، ونبه الى عدم احتقار شيء فيه معروف للمسلمين وان صغر في الأعين، وضرب لذلك المثل بطلاقة الوجه فقال: «ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» رواه مسلم وفي لفظ «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق»، وقال صلى الله عليه وسلم «إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا» ومن حسن الخلق طلاقة الوجه والتبسم، وكان النبي طلق والوجه يتبسم للجميع حتى ليظن الظان انه قد خصه بالتبسم.



وأما جهم الوجه والعبوس، فليس من صفات المومنين الذين مدحهم الله بقوله (أذلة على المؤمنين) ومن يعبس أو يتجهم في وجوه المسلمين فهي من الدلالة على ترفع المتجهم على أخيه المسلم، فلو كان لأخيه المسلم مكانة ومحبة في قلبه لوجدناه يتبسم له كما يتبسم الحبيب لحبيبه.



لماذا العبوس؟



من جهته، قال الشيخ د.صلاح المهيني: الابتسامة هي اللغة التي يفهمها جميع البشر ولا تحتاج الى ترجمان، وهي البريد الذي يصل للقلوب، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على التبسم، خاصة في وجه أخيك المسلم، فعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».



وعن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق».



الأحاديث تحث مباشرة على لقاء إخوانك بالابتسامة والوجه المستبشر الضاحك لما في ذلك من إيلاف القلوب وتقريبها من بعض وإذابة الشوائب التي تنتج من احتكاك البشر بعضهم ببعض، والشريعة الإسلامية أعلت من شأن الابتسامة حتى وضعتها في خانة الصدقة، والمطلع على سيرة سيد الخلق والمرسلين يجد أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا ينقلون عنه أنه كان يلقاهم بالابتسامة، فكانت ابتسامته ﷺ وسيلة يستخدمها ﷺ في إيصال دعوته لقلوب الناس قبل عقولهم، يقول ابن عيينة: «البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين».



عجيب أمر ذلك الداعية العابس الوجه، العاقد لحاجبيه، يدعي تمسكه بالسنة ثم يخالفها في أبسط وسائلها، كيف يريد من الناس أن يقبلوا كلامه قبل أن يفتحوا له قلوبهم!!



ابتسامة لطيفة وطبع لين … قد يكونان سببا في إيصال رسالتك للناس، بينما طبع جاف ووجه عبوس، قد يكونان سببا لنفور الناس ليس من رسالتك فقط، وإنما من دين الله تبارك وتعالى.



الداعية قدوة



وبين الشيخ سعد الشمري ما يجب على الداعية أن يكون، فيقول: إن من محاسن المعاملات وعجائب الصدقات خلق التبسم الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة بقوله: «تبسمك في وجه أخيك صدقة»، وقال جرير بن عبدالله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت إلا تبسم «هذا الخلق العظيم والطبع السليم ذو التأثير العجيب الذي يفوق آلاف الكتب وعشرات الأشعار وعددا من الخطب، تخلق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجد نعته في الكتب السابقة بأنه النبي البسام، وهذه البسمة تدل على دماثة خلق ولين جانب وطيب نفس وسعة بال وانشراح صدر، وتواضع وسؤدد، بالبسمة تملك القلوب وتجذب الناس إلى حديثك.



ومن أسباب تأليف القلوب حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد توفيق الله ما ذكره الله تعالى: (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)، فالداعية إلى الله قدوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبسمه، ولهذا كان دأبه ذلك صلى الله عليه وسلم..ألا ترى كيف عاتبه الله العتاب اللطيف في عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأن الأصل عدم العبوس بل التبسم والتبشش في وجه أخيك، ولو كان أعمى، لأن به انتفاء للوحشة وبقاء للمودة وتقريبا للقلوب، وخلق التبسم والتطبع به من الدعوة إلى الله بلسان الحال، فلو ابتلي أحد من إخواننا الدعاة بالعبوس وتقطيب الجبين فليعود نفسه على أن يُغير من طبعه ويجاهد نفسه في حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس يتأثرون بحسن التعامل أكثر من تأثرهم بالمقالات والخطب.. اللهم اهدنا وإخواننا لمحاسن الأخلاق، والله المستعان.