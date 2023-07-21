وجه النائب فهد المسعود 3أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن سبب الخلل الفني الذي تسبب في عدم تسلم بعض المرشحين قرعة دورة الضباط للرسائل في موعد القرعة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن الهيئات المستقلة التي تأسست في الآونة الأخيرة، ووزير التعليم عن سياسة القبول للبعثات لهذا العام الدراسي 2022/2023، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير الداخلية



نظرا لما ورد إلي عن وجود خلل فني تسبب في عدم تسلم بعض المرشحين قرعة دورة الضباط للرسائل في موعد القرعة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل القرعة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب الخلل الفني؟



2 ـ هل شكلت لجنة للتحقيق بهذا العطل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ومهامها والمدة الزمنية لها، وإذا لم تشكل اللجنة، فما الإجراء الذي اتخذ حيال هذا الخلل الفني؟



سؤال إلى وزير شؤون



مجلس الوزراء



نظرا لما تقدمه الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية من خدمات تصب في مصلحة خدمة المواطن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الهيئات المستقلة التي تأسست في الآونة الأخيرة والهيكل التنظيمي لها.



2 ـ معايير التعيين في مجالس إدارة هذه الهيئات وشروط تولي الوظائف القيادية فيها، والجهات الحكومية التابعة لها في التشكيل الحكومي الحالي.



3 ـ الأنظمة المتبعة لديها وطريقة تشكيلها.



4 ـ ما أداء هذه الهيئات ومردودها على الدولة في السنوات الماضية؟



5 ـ أين تقع مقارها، وهل تمتلك مباني خاصة أم خصصت مواقع لها تحت بند التأجير؟ إذا كانت تحت بند التأجير فما القيمة الإيجارية، وكيف تم الاتفاق مع المؤجر؟



سؤال إلى وزير التعليم



بناء على إعلان نتائج الطلبة في الثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص، ومن المعلوم أن عدد خريجي الثانوية من التعليم العام أكبر سنويا من التعليم الخاص، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سياسة القبول للبعثات لهذا العام الدراسي 2022/2023؟



2 ـ هل روعي التوزيع النسبي في عدد الخريجين في التعليم الحكومي العام والتعليم الخاص؟



3 ـ كم العدد المتوقع قبولهم في كل تخصص ما بين خريجي التعليم الحكومي والخاص؟



4 ـ هل نسق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية الأخرى بالابتعاث في التخصصات المرغوبة في سوق العمل؟



5 ـ هل أوقف الابتعاث في التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل الكويتي حتى إشعار آخر؟