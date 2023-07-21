وجه النائب شعيب شعبان 12 سؤالا إلى 10 وزراء، من بينها سؤال مشترك إلى 8 وزراء بشأن نسب الإحلال والتكويت في الوزارات والجهات التابعة، والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، ووزير التعليم، ووزير الخارجية سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.



وتضمنت الأسئلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، بشأن توظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، وسؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، عن عدد غير الكويتيين والكويتيين العاملين في هيئة شؤون القصر، ووزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن ابتعاث الوزارة عددا من الدكاترة الوافدين لاستكمال الدراسات العليا على حساب الوزارة من دون استيفائهم الشروط المطلوبة، ووزير التعليم د.حمد العدواني بشأن جدية تطبيق سياسة التكويت في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ومركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال مشترك إلى 8 وزراء



استنادا إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية المتعلق بتخفيض العمالة الوافدة وتكويت الوظائف بنسبة (15%) سنويا، والقرارات أرقام 2/1997، 2/2000، 13/2007 بخصوص سياسة الإحلال والتكويت وقواعد انتهاء الخدمة وبلوغ سن (65) عاما، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الوافدين العاملين في الوزارات والجهات التابعة لكم الذين تم التعاقد معهم على بند المكافآت منذ صدور القرارات المشار إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف بالعقود التي جددت وأسباب التجديد.



2 - كم تبلغ نسبة الإحلال وتكويت الوظائف منذ صور القرار رقم 11/2017 في الجهات التابعة لكم؟



3 - كشف بمسميات الوظائف التي تم تكويتها منذ صدور القرار رقم 11/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4 - كشف بالمؤهلات والشهادات العلمية للوافدين الذين عينوا، ومسمياتهم الوظيفية والرواتب التي يتقاضونها والمكافآت والمزايا التي يتمتعون بها، وسنوات الخدمة لكل منهم.



5 - هل توجد خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة التكويت في الجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



6 - كم عدد الوظائف التي تم إحلال العمالة الكويتية فيها محل غير الكويتيين في الجهات التابعة لكم منذ عام 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



7 - كشف بعدد الوافدين الذين انتهت خدماتهم ثم أعيد تعيينهم مرة أخرى بعقود جديدة ومسمياتهم الجديدة وجهات عملهم منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



8 - كم عدد الكويتيين الذين سيتم قبولهم على بند العقود خلال العام الحالي؟



9 - هل يوجد مستشارون غير كويتيين يعملون في مكاتب الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تعيينهم، وقيمة رواتبهم ومكافآتهم أو أي امتيازات مالية يحصلون عليها مع بيان مدة انتهاء خدمتهم.



سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من اللوائح والقرارات الخاصة بتوظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، وما المعايير والأسس الفنية والإدارية والقانونية المتبعة لاختيار أنسب وأفضل المرشحين والمستحقين للوظيفة؟



2 - ما الجهة القانونية المخولة بتوظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية؟ وهل ينشر إعلان رسمي يتضمن اسم الوظيفة وشروطها في إحدى الصحف اليومية؟ وما نوعية الوظائف والشواغر المسموحة في الجمعيات التعاونية؟ وكم تبلغ رواتب شاغلي هذه الوظائف؟



3 - هل توجد قرارات أو لوائح قانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية تلزم أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات التعاونية بعدم تسلم نسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارتها أو لجانها الرئيسة والفرعية أو طلب أي مستندات أو بيانات إدارية أو مالية من الهيئة الإدارية بمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



سؤال إلى وزير الأوقاف



بخصوص الهيئة العامة لشؤون القصر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد غير الكويتيين والكويتيين العاملين في الهيئة؟



2 - من المستشارون غير الكويتيين والكويتيين الذين يعملون في الهيئة؟ وما طرق تعيينهم؟ وكم تبلغ رواتبهم؟



3 - كم بلغت نسبة التكويت في الجهاز؟



4 - ما السياسة العامة المتبعة لدى جهة الإدارة على ضوء القرارات الحكومية الصادرة بشأن تكويت الوظائف؟



5 - كم عدد القضايا التي خسرتها الهيئة ممثلة عن القصر؟



6 - كم إجمالي عدد القصر المشمولين بالرعاية خلال الأعوام 2022/2023؟



7 - هل لديكم مجلس إدارة أو لجنة خبراء من أجهزة الدولة توجه الاستثمارات الخاصة بالقصر؟



8 - هل يراقب ديوان المحاسبة أعمال الهيئة؟ وهل لديه ملاحظة حول استثماراتها؟ وما الإجراءات التي قمتم بها لتلافيها؟



9 - هل لديكم خدمات الاستعلام أو العلاقات العامة؟ وما مهامهم؟



10 - هل تقابل الإدارة أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأفراد والأولياء وتستمتع الى شكاواهم؟ وما الظرفية المفترضة لطلب لقاء مع رئيس أو مدير أو أعضاء مجلس إدارة القصر؟



سؤال إلى وزير الصحة



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل ابتعثت الوزارة عددا من الدكاترة الوافدين لاستكمال الدراسات العليا على حساب الوزارة دون استيفائهم الشروط المطلوبة؟



2 - هل حصل عدد من الدكاترة الوافدين العاملين في وزارة الصحة على شهادات عليا في تخصص الطب من دون تفرغ دراسي كامل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.



3 - هل يوجد دكاترة عينوا بمسمى مسجل وهم يحملون شهادة الماجستير وذلك مخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.



4 - هل يوجد دكتور وافد حصل على شهادة الماجستير أثناء وجوده في عمله ورقي كمسجل أول من دون عرض أمره على اللجنة الفنية؟



5 - ما الأسباب والسند القانوني لتفاوت شروط ترقية الدكاترة المواطنين عن الدكاترة الوافدين؟



سؤال إلى وزير التعليم



فيما يخص جامعة الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مدى جدية تطبيق سياسة التكويت وفقا للقرارات الصادرة من الحكومة في هذا الشأن، وأسباب عدم تنفيذها في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ومركز العلوم الطبية في جامعة الكويت؟



2 - ما مدى ملاءمة شهادات (مؤهلات) القياديين العاملين في الجهات المذكورة مع اعتماد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لها واستيفائهم الشروط والقواعد التي وضعتها؟