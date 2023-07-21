وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن اللوائح والآلية المتبعة التي تنظم عملية ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما اللوائح والآلية المتبعة التي تنظم عملية ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



2 ـ كم عدد اللجان العليا، وما اختصاص كل لجنة؟



3 ـ كشف بأسماء أعضاء كل لجنة ومسمياتهم الفنية وتاريخ تعيينهم، مع إرفاق المستندات كافة الدالة على ذلك.



4 ـ ما الشروط الواجب توافرها لأعضاء كل لجنة؟



5 ـ ما تبعية كل لجنة من اللجان العليا؟



6 ـ هل رفضت حالات للعلاج بالخارج من قبل اللجان العليا على الرغم من وجود موافقة اللجنة التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم عدد الحالات المرفوضة وسبب رفض كل لجنة؟



7- هل أرسلت حالات للعلاج بالخارج على الرغم من رفض إرسالها من اللجنة التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما عدد تلك الحالات؟



8 ـ ما الآلية المتبعة للموافقة على إرسال الحالات المرفوضة من اللجنة التخصصية، وهل تلك الآلية معتمدة بقرار أو لائحة؟ يرجى تزويدي بتلك اللوائح والقرارات.



9 ـ هل ابتعث مرضى للعلاج بواسطة اللجان العليا من دون العرض على اللجان التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما عدد تلك الحالات، وما الآلية المتبعة، وهل تلك الآلية المتبعة معتمدة بقرار أو لائحة؟ يرجى تزويدي بتلك اللوائح والقرارات.



10 ـ كم يبلغ عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2021، 2022، 2023).



11 ـ كم عدد الحالات التي تم إرسالها للعلاج بالخارج بعد صدور قرار وقف العلاج بالخارج إلا للحالات الطارئة؟ وهل تلك الحالات تخضع لتعريف الحالة الطارئة؟



12 ـ هل ابتعث مرضى للعلاج بالخارج خلال السنوات الثلاث الماضية من دون العرض على اللجان التخصصية في المستشفيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم عددها؟



13 ـ السيرة الذاتية للوكلاء المساعدين في وزارة الصحة الذين صدر مرسوم تعيينهم منذ توليكم الوزارة؟ وهل صدر بحق أي منهم عقوبة أو حكم محكمة؟



14 ـ السيرة الذاتية لمدير مكتب الوزير، وصورة ضوئية من قرار آخر ترقية له مع الشروط المطلوبة لترقيته، وهل استوفى الشروط كافة؟ مع تزويدي بالمستندات كافة الدالة على ذلك.