تزويدي ببيان مفصل من وزارة الأوقاف عن جميع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة بالصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت



وجـه الـنـائـب د.مـحـمد المهان سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والـشـؤون الإسـلامــيـة عبدالرحمن المطيري بشأن خطة وزارة الأوقاف لتطوير مساجد الكويت، ونص الـسؤال على ما يـلـي:



أغـــلـق مـــســجــد «ذوالشمالين» الذي يقع في منطقة ضاحية جابر العلي قطعة 1 منذ أكثر من سنة، ولكونه المسجد الوحيد لهذه القطعة ولبعد المساجد الأخرى فإن المصلين يضطرون إلى استخدام مصلى النساء لأداء فريضة الصلاة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الخطة الزمنية للانتهاء من صيانة وإعادة افتتاح مسجد «ذو الشمالين» في منطقة ضاحية جابر العلي؟



2 ـ بيان مفصل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن جميع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة بالصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت، وما نسبة الإنجاز في كل عقد، وكم عدد الغرامات والجزاءات التي فرضت على الشركات المتأخرة والمتعثرة منذ بداية عام 2020 حتى ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات الدالة على ذلك.



3 ـ ما خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تطوير مساجد الكويت؟