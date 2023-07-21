قدم سفيرنا لدى السودان د. فهد الظفيري أوراق اعتماده لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سفيرا محالا غير مقيم لدى جوبا.



وقال السفير الظفيري في تصريح لـ«كونا» إنه نقل لرئيس جنوب السودان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتطلع الكويت إلى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة التي تربط البلدين المستندة إلى تاريخ طويل أكدته ورسمته المشاريع التنموية والانسانية التي قدمتها الكويت للعاصمة جوبا منذ سبعينيات القرن الماضي.



وأضاف الظفيري أن رئيس جنوب السودان طلب من جانبه نقل تحياته وتمنياته الى القيادة السياسية الكويتية الرشيدة، مستذكرا بكثير من التقدير ما قدمته الكويت لشعب جنوب السودان قبل استقلاله عام 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى ترحيب الكويت بهذا الاستقلال ومبادرتها بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.



ونقل عن الرئيس سلفاكير قوله إن الكويت من أولى الدول التي سارعت بتقديم إسهاماتها الانسانية والتنموية لشعب جنوب السودان، مشيرا إلى «حي الكويت ومستشفى الصباح ومسجد الكويت والمستشفى الذي تنوي الكويت تمويله وهو مستشفى الطفولة والأمومة».



وتتزامن زيارة السفير الظفيري مع الاحتفالات الوطنية والشعبية التي تشهدها جوبا بمناسبة عيد استقلالها الوطني الـ 12.