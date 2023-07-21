محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن أربع شركات تعد العدة لتقديم عطاءات بشأن مناقصة مشروع لتطوير مواد أولية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار، وفقا لمصادر صناعية. وأضافت المجلة أن من المقرر تقديم العروض في 24 سبتمبر المقبل، أما الشركات الأربع التي تستعد لتقديم العروض فهي:



٭ لارسن اند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهندية.



٭ شركة سينوبيك الهندسية الصينية.



٭ هيسكو الكويتية.



٭ شركة جلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات الكويتية.



وأوضحت «ميد»، أن هذه الشركات الأربع هي الوحيدة التي حضرت اجتماع ما قبل العطاء واشترت حزمة وثائق المناقصة للمشروع، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



تجدر الإشارة إلى انه تم في يونيو الماضي تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمشروع من 20 من الشهر المذكور إلى 24 سبتمبر المقبل، ويشمل نطاق العقد الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى العمل الذي يغطي مرحلة ما قبل التكليف وبدء التشغيل واختبار الجودة. وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق 36 شهرا حتى يكتمل، ويشمل نطاق عمل EPC في المشروع ما يلي:



٭ بناء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات رؤوس العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74).



٭ التعديلات والوصلات المصاحبة للوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية)



٭ إنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار).



٭ بناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.



٭ بناء المرافق المرتبطة بها.



وواجه مشروع مصفاة الزور الكويتية نكسات كبيرة خلال مرحلة التشغيل، ففي أبريل ورد أنه تم إغلاق إحدى الوحدتين اللتين بدأتا العمل بالفعل بسبب مشاكل فنية.