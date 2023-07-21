أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن أسماء الفائزين في مسابقتها لخدمات القيمة المضافة، حيث تعكس هذه المسابقة، التي تحرص الشركة على إقامتها بشكل مستمر، التزام Ooredoo الجدي بتوثيق علاقتها مع العملاء من خلال توفير تجربة تواصل متميزة وشاملة، بالإضافة إلى مكافأتهم بجوائز تلبي رغباتهم وطموحاتهم.



ومن خلال خطوة بسيطة تتمثل بإرسال رسالة نصية واحدة، يمكن لعملاء Ooredoo المشاركة في مسابقة «100 ثانية»، ليجيبوا عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وبالأخص خدمات القيمة المضافة. وبهذه الطريقة، سيتمكن العملاء من الحصول على معلومات أدق حول ما تقدمه الشركة لهم من خدمات رائعة ومزاياها المختلفة.



وأعربت سندس الشطي، مديرة إدارة الخدمات الرقمية في Ooredoo الكويت، عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي شهدته Ooredoo في هذه المسابقة التي تم تصميمها خصيصا لتوضيح تنوع خدمات الشركة وتمكين عملائها من فرصة الفوز بجوائز قيمة واختبار معلوماتهم وتعزيز التحدي لديهم.



ولضمان شفافية ومصداقية المسابقة، تم إجراء السحب بحضور ممثلين من وزارة التجارة، حيث فاز كل من صالح الشريفي وديلن رويكروفت بجائزة قدرها 10000 دولار أميركي.



وتلتزم Ooredoo بتوفير تجربة شاملة لعملائها، وتطوير خدماتها وعروضها وجوائزها بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم، فمن خلال فهم متطلبات العملاء وإثراء تجربتهم، تهدف Ooredoo إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وتعد هذه المسابقة والجوائز القيمة مثالا قاطعا على المبادرات المستمرة لـ Ooredoo في تعزيز روح التواصل لعملائها والتزامها بتقديم حلول مبتكرة وخدمات استثنائية.