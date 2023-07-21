القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معـــدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقــاء بالتصنيــف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجيستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها الى مركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامي مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار.