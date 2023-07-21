إحدى التداعيات السلبية لموجة الحر غير المسبوقة التي تعيشها سورية، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه. فقد أفاد رئيس لجنة سوق الهال في حمص محمد نزيه الحزام بأن الحركة الشرائية في سوق الهال ضعيفة ومتأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار اليومي التي تشهده باقي السلع. وأضاف الحزام بحسب ما نقل عنه موقع «أثر» أن الكميات الواردة إلى سوق الهال في حمص انخفضت إلى 40% بسبب موجة الحر وارتفاع أجور النقل، موضحا أن أجرة سيارة نقل الخضار من المحافظات الأخرى إلى حمص تصل إلى مليون و300 ألف، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت بشكل مباشر على الكميات المنتجة من المزروعات، فضلا عن تلف الخضار والفواكه بوقت سريع. وحول واقع أسعار جملة الخضار والفواكه، بين الحزام أن الأسعار غير ثابتة وذلك بحسب الوارد إلى السوق ونوعيته وجودته، موضحا على سبيل المثال ان سعر البطاطا تراوح بين 2400 و2600 ليرة، والخيار 2500 و3000، والبندورة من 2000 الى 2200 فيما بلغ سعر الفاصوليا المبرومة 8000 وعيشة 11000 ليرة سورية.



وأوضح رئيس لجنة سوق الهال في حمص أن العرض قليل والطلب قليل، إذ إن تجار المفرق خفضوا كميات الشراء من السوق بشكل ملحوظ وبنسبة تتجاوز 50%، مشيرا إلى أن انحسار موجة الحر سيؤدي إلى تحسن توريد الخضار والفواكه إلى السوق ما سيسهم في انخفاض الأسعار.



أما الفواكه فتراوح سعر كيلو الكرز بين 15000 و25000 والدراق من 8000 إلى 12000 والخوخ 3000 الى 4000 والبطيخ الأحمر 800 الى 1000 والأصفر من 1500 الى 1800 والإجاص من 8000 الى 10000.