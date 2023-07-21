طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي برفع القيود السياسية المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية، مجددا دعوته لدعم حل «الدولتين المتساويتين» اللتين تعيشان معا جنبا إلى جنب، وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص.



وقال أردوغان، في كلمة له خلال افتتاح مدرج ومبنى ركاب جديدين في مطار أرجان الدولي في شمال قبرص التركية امس، ان المطار أصبح قادرا على تقديم خدماته لـ 10 ملايين مسافر.



ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي «لرفع القيود السياسية البحتة، التي لا سند قانونيا لها، المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية».



وأضاف «أجدد دعوتي لدعم فكرة حل الدولتين المتساويتين اللتين تعيشان معا جنبا إلى جنب، وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص».



وبالنسبة لافتتاح المطار، لفت أردوغان إلى أن «مطار أرجان الجديد سيسهم في جعل قبرص التركية، وهي واحة استقرار في شرق المتوسط، ​​علامة تجارية في المنطقة».



وأوضح أنه جرى توسيع مبنى الركاب الجديد بمطار أرجان القبرصي، ليزيد 6طوابق عن القديم، وأصبح قادرا على تقديم خدماته



لـ 10 ملايين مسافر.



وتابع «أصبح مطار أرجان الأكبر في جزيرة قبرص من ناحية القدرة على استيعاب المسافرين».



وكان الرئيس التركي قد وصل إلى مطار أرجان الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، المحطة الاخيرة في جولته الخليجية التي شملت ايضا كلا من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.



وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار في مقدمة مستقبلي الرئيس أردوغان بمراسم رسمية أقيمت في المطار.



حضر مراسم الاستقبال رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، ورئيس البرلمان زولو تورا، وغيرهما من المسؤولين.