القاهرة ـ محمد صلاح



فاجأت الفنانة الشابة انجى سلام الجميع بظهورها بعد اختفائها التام عن الوسط الفني والسوشيال ميديا عقب وفاة خطيبها الفنان الشاب هيثم أحمد زكي نهاية عام 2019، واكتفت بالتفرغ لعملها في مجال معالجة الطاقة، حتى نشرت صورا لها مؤخرا وأعلنت أنها سعيدة بتجربتها الأولى كممثلة في مسلسل بالجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ» وجسدت شخصية سهيلة، وأكدت أنها سعيدة بالتجربة وقررت الاستمرار في مجال التمثيل ومشغولة في الوقت الحالي بتصوير مسلسل سعودي تشارك فيه بشخصية فتاة مصرية وسيتم عرضه عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى استمرارها في مجال التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر من أنجح رواده وتخطى عدد متابعيها أكثر من 1.5 مليون متابع.



وصرحت انجى بأن دخولها مجال التمثيل جاء متأخرا كثيرا، حيث كانت تحب التمثيل منذ صغرها لكن أسرتها كانت تمنعها وترفض دخولها الوسط الفني.