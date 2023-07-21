مفرح الشمري



تواصل اذاعة الكويت تسجيل أعمالها الدرامية الاجتماعية في استديو الراحل صقر الرشود، ومن هذه الاعمال مسلسل «هذا الموجود» الذي تم تسجيله امس الاول بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع.



المسلسل يتكون من 23 حلقة مقسمة على مجموعة قصص اجتماعية هادفة من خلالها يتم تقديم مجموعة من الرسائل الواعية والثقافية والترفيهية للمستمع ولا تخلو تلك الرسائل من المواقف والمفارقات الدرامية الجادة والكوميدية.



الهدف من هذا العمل زرع روح التعاون والعمل والتكاتف عبر رسائل درامية واعية تجسدها شخصيات المسلسل الإذاعي الذي سيبث طوال أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت ومدة كل حلقة 6 دقائق.



المسلسل يبث مطلع أغسطس المقبل، ومن بطولة جاسم النبهان، حسين المفيدي، خالد البريكي، سماح ومجموعة من الفنانين الشباب وهو من من تأليف محمد الكندري وإخراج عبدالمحسن العمر.